Bauarbeiten an der Bundesstraße B1 in Vöcklabruck

Der Durchzugsverkehr ist möglich, allerdings steht in beide Richtungen zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Nächste Woche (24. bis 30. August) wird an der Straße in Richtung Linz zwischen Krankenhaus und Elektro Oberndorfer gearbeitet. In der Woche danach (31. August bis 5. September) in Fahrtrichtung Salzburg von der Kreuzung Bruckner-Straße bis zum XXXLutz.

Das Krankenhaus ist nächste Woche nur erschwert erreichbar. Es gibt eine beschilderte Umleitung durch das Vöcklabrucker Stadtgebiet. Vom 31. August bis 5. September ist die Zufahrt über die B1 wieder möglich, es muss aber mit Verzögerungen gerechnet werden.

