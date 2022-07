Batterien im Müll lösten Brand bei Abfallverwerter aus

In der Schredderanlage eines Abfallverwerters in Redlham brach am Dienstag ein Brand aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Redlham und Attnang-Puchheim waren mit 30 Mann im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Auch das Rote Kreuz war zur Sicherheit angefordert worden.

Durch die starke Rauchentwicklung war es am Anfang nicht sofort möglich, den Brandherd zu lokalisieren. Unter dem Einsatz von mehreren Atemschutztrupps und drei Strahlrohren gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und danach den Schredder kontrolliert leer zu machen. Das ausgebrachte Material wurde in weiterer Folge auseinandergeräumt, auf Glutnester kontrolliert und vollständig abgelöscht.

Wie sich am Ende herausstellte, hatten sich geladene Batterien entzündet, als sie vom Schredder beschädigt wurden.