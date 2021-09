Am Mittwoch findet in St. Pölten das letzte Vorbereitungsspiel der Gmundner Basket Swans auf die neue Meisterschaftssaison statt, die im Oktober mit den Traunseestädtern als Titelverteidiger beginnen wird. "Am Sonntag geht es international mit dem Flug nach Groningen in den Niederlanden los", sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer. Dort treffen die Schwäne am Dienstag der kommenden Woche im ersten Match des FIBA-Europe-Cup-Qualifikationsturniers auf KK Kumanovo aus Nordmazedonien.