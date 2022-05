Basketball: So will Gmunden den Wienern Paroli bieten

Morgen (19 Uhr, Volksbank-Arena) empfangen die Gmundner Basket Swans das Team von Vienna zum zweiten Spiel in der Best-of-5-Finalserie um den Basketball-Meistertitel. Die erste Begegnung am Sonntag in Wien ging mit 63:83 verloren, doch morgen – mit dem Heimvorteil und den sicherlich deutlich mehr als 1000 Fans im Rücken – können die Schwäne zurückschlagen und die Serie ausgleichen.