Basketball-3x3-Team mit Altmünsterer startet in Olympia-Saison

Das österreichische Basketballnationalteam in der Version 3x3 mit dem Altmünsterer Matthias Linortner, ehemaliger Schlüsselspieler bei den Gmundner Basket Swans, startet mit zwei Turnieren offiziell in die Olympia-Saison.

Zunächst geht es für das Team Graz, in dem Linortner agiert, nach Tel Aviv (Israel), wo die Truppe heute und morgen bei einer "Super-Quest" um ein Ticket für ein World-Tour-Masters spielt, ehe es in der kommenden Woche bereits auf die ganz große Bühne geht: Beim World-Tour-Auftakt am 26. und 27. März in Doha (Katar) haben Mannschaftskapitän Moritz Lanegger, Fabricio Vay, Filip Krämer und Matthias Linortner dank einer Wildcard die Chance, sich mit den allerbesten Teams der Welt zu messen. Beide Turniere sind wichtige Schritte auf dem Weg zum 3x3 Olympic Qualifier, der Ende Mai auf dem Grazer Hauptplatz steigen wird.

Matzi Linortner spricht von einer tollen Vorbereitung: "Wir wollen die harte Arbeit aus den Trainings in weitere Spielerfahrungen ummünzen. Das hat auf dem Weg zum Olympic Qualifier oberste Priorität."

Die Österreicher sind in Tel Aviv als Nummer zwei gesetzt und treffen heute in Pool B auf Netanya und Modi’in. Die Nummer eins des Turniers ist Gagarin, das Topteam der weltbesten 3x3-Nation Russland, dem sich Matzi und seine Kameraden zuletzt beim Heimturnier im Dom im Berg im Halbfinale geschlagen geben mussten.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at