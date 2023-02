Bande brach in zwölf Bäckereien ein

In der Nacht auf Montag nahmen die Polizisten zwei Beschuldigte, eine 25-jährige Linzerin und einen 40-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden, bei einem Einbruchsversuch in eine Bäckerei in Zell am See in Salzburg fest.

Drei weitere Täter konnten flüchten. Am Montagnachmittag konnten sie nun gefasst werden, es handelt sich um drei Linzer im Alter von 29, 24 und 19 Jahren. Sie sollen insgesamt zwölf Einbrüche verübt haben, die Gefassten sind teilweise geständig, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.