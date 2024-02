Ballbesucher (43) von 3 Männern überfallen und geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Sie hatten es auf Geld abgesehen: Mittwoch zwischen Mitternacht und 1 Uhr hatte der 43-Jährige Kostümierte aus dem Bezirk Gmunden den Faschingsball in Altmünster verlassen, als er auf seinem Weg durch die Ebenzweier- in Richtung Maximilianstraße von 3 unbekannten jungen Männern angesprochen worden sein soll. Sie sollen Bargeld gefordert haben. Nachdem der Mann aus dem Salzkammergut sich weigerte, Geld herauszurücken, begannen die Männer laut Polizei damit, ihn herumzustoßen und ihm ins Gesicht zu schlagen, wobei er verletzt wurde. Bei dem Gerangel knickte der 43-Jährige mit dem Fuß an der Gehsteigkante um und verletzte sich dadurch auch noch am Fuß, heißt es seitens der Polizei.

Die Unbekannten sollen an sein Geldbörsel gelangt und das Bargeld herausgenommen haben. Dann hätten sie den Mann auch noch aufgefordert, an einem Bankomat in der Nähe Geld abzuheben. Auch das verweigerte der 43-Jährige, darauf sollen die Täter die Flucht ergriffen haben.

Die drei Männer waren zwischen 15 Jahren und 20 Jahren alt und mittelgroß, sie sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent, heißt es seitens der Polizei.

Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Altmünster unter 059133 4101 zu melden.

