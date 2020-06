Bahnhof gesperrt: ÖBB versprechen Baumaßnahmen

Bekanntlich sind seit Jänner die Stufen abgesperrt. Eine Sanierung erfolgte bisher nicht. Im Antwortschreiben kündigen die Österreichischen Bundesbahnen an, dass die Sanierungsarbeiten am Montag der kommenden Woche begonnen und rasch umgesetzt werden sollen. "Bereits Anfang des Jahres 2020 wurde unsererseits eine Firma beauftragt, die Sanierungsarbeiten hätten Mitte März beginnen sollen", heißt es in dem Schreiben der ÖBB. "Leider ist es dann in dieser Zeit zum Lockdown aufgrund der Covid-19-Pandemie gekommen, und die Arbeiten konnten nicht wie geplant durchgeführt werden."

Die Vöcklabrucker Umweltstadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel begrüßt, dass die Bauarbeiten nun endlich in Angriff genommen würden: "Für einen attraktiven öffentlichen Verkehr sind neben guten, getakteten Verbindungen auch ansprechende und barrierefreie Bahnhöfe wichtige Rahmenbedingungen."

