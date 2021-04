„Brandverdacht neben Rettenbachmühle, vermutlich Brand einer Gartenhütte“, diese Meldung lasen heute Vormittag die Kameraden der Hauptfeuerwache Bad Ischl und der Feuerwache Rettenbach-Steinfeld-Hinterstein auf ihren Pagern.

Eine Spaziergeherin war in der Ortschaft Hinterstein spazieren gegangen, als sie sah, dass aus einer Hütte am Lippenbauernhof Rauch ausdrang. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr.

Bereits nach kurzer Zeit rückten die Einsatzkräfte zum Einsatzort aus. Einsatzleiter Hannes Stibl konnte beim Eintreffen am Einsatzort aber rasch Entwarnung geben, denn jeden Donnerstag ist Brotbacktag am Lippenbauernhof (Dorfladen) – und dazu wird in der dafür vorgesehenen Brotback- und. Selchhütte eingeheizt. „Beim Eintreffen hab ich selbst geglaubt, dass es brennt“, so Stibl. „Aber dann habe ich gesehen, was los ist. Ich muss sagen, es hat schon sehr gut gerochen.“

Einen Vorwurf macht der aufmerksamen Spaziergängerin niemand. „Wir sind froh, dass es aufmerksame Mitbürger gibt, die in so einem Fall rasch reagieren“, sagt Karin Linortner – und hat versprochen, den Feuerwehrmännern zum Dank demnächst einen Laib Brot im Depot vorbeizubringen.