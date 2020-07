Bäder locken am Zeugnistag mit Gratiseintritt und Arschbomben

Schulkinder in Vöcklabruck und Bad Ischl haben am Freitag gleich zweifach Grund zum Feiern: Die Ferien beginnen, und die Freibäder laden zum Feiern ein.

Das Vöcklabrucker Parkbad belohnt die fleißigen Schüler. Wer ein Zeugnis mit mindestens fünf Einsern vorweisen kann (zur Sicherheit lieber eine Kopie), hat freien Eintritt.

Das Parkbad Bad Ischl will bei seiner Schulschlussfeier nichts von guten Noten wissen. Jeder, der am Freitag ein Zeugnis vorweisen kann, bekommt zuerst einmal ein Gratiseis. Um 15 Uhr beginnt der traditionelle Arschbomben-Contest – musikalisch begleitet von einem DJ. Im Anschluss an den nassen Wettbewerb beginnt um 18 Uhr eine Grillfeier, und um 19 Uhr spielt die Salinenkapelle für alle auf. "Für die Grillfeier und das Konzert gelten freier Eintritt", kündigt Bademeister Alexander Eder von den Naturfreunden Bad Ischl an.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.