Badminton-Oldies in Vorchdorf um Edelmetall

Die "Österreichischen Meisterschaften der Senioren presented by Traunsee-Almtal", wie das Ereignis in der olympischen Sportart Badminton offiziell heißt, finden nach 1996 und 2016 zum dritten Mal in der Almtalgemeinde statt.

Die Titelkämpfe beginnen am Freitag um 18 Uhr mit den Mixed-Bewerben. Am Samstag werden ab 9.30 Uhr die Vorrunden in den Einzel- und Doppelbewerben ausgetragen, ehe am Sonntag ab 9 Uhr die Semifinal- und Finalspiele stattfinden.

Als aussichtsreiche Medaillenkandidaten aus heimischer Sicht gehen die UBC-Vorchdorf-Oldies Waltraud Kronsteiner, Harald Starl, Rene Höller und Wolfgang Zeiml in die Konkurrenz.