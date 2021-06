Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) haben in den vergangenen eineinhalb Jahren den Naturbadeplatz "Huthausaufsatz" in Weyregg am Attersee in enger Abstimmung mit der Gemeinde zu einem modernen Bade- und Erholungsgelände umgebaut. Die Liegewiese wurde von 4500 m² auf 7200 Quadratmeter erweitert. Dadurch stehen Erholungssuchenden knapp zwei Drittel mehr an Naturfläche zur Verfügung. Weiters wurden neue Sanitäranlagen errichtet.