Bad Ischls Tourismusdirektor kehrt der Kaiserstadt den Rücken

Die Bayern waren schneller: Eigentlich hätte der Wechsel Jakob Reitingers in den Südosten Deutschlands erst nach der Aufsichtsratsitzung des Bad Ischler Tourismusverbands am kommenden Donnerstag kommuniziert werden sollen. In Regensburg war man über die Verpflichtung des 43-Jährigen aber offenbar so erfreut, dass die Wartezeit bis dorthin zu lang wurde.