Bad Ischls neuer Tourismuschef vom "Liachtbratln" begeistert

"Jetzt ist mir klar, woher die Aussage, Bad Ischl wäre das Herz des Salzkammergutes, stammt: Das muss irgendwie mit dem Liachtbratlmontag zusammenhängen", sagte der gebürtige Salzburger, der in der Zwischenzeit bereits seinen Wohnsitz nach Bad Ischl verlegt hat. Er habe erstmals diesen Brauch hautnah miterlebt und sei beeindruckt, so Reitinger. "Denn ich habe noch nie ein derartig herzliches Fest kennengelernt. Ein wunderschöner erster Arbeitstag für mich in Bad Ischl!"