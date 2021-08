Bad Ischls Grüne präsentieren ihre Wahlliste

Auf der Liste der Grünen Bad Ischl finden sich Personen aus unterschiedlichen Ortsteilen, Alters- und Berufsgruppen. “Wir sind ein buntes Team mit dem gemeinsamen Wunsch nach mehr grüner Politik in Bad Ischl“, sagt Listenerster Martin Schott, der auch bei der Bürgermeisterwahl antritt. „Nur mit uns gibt es echten Klimaschutz, eine moderne Verkehrspolitik und die Sicherung von Grünland.“

Auf Platz zwei kandidiert Anna Winkler, selbstständige Grafikdesignerin. Ihr ist insbesondere der Tierschutz und nachhaltiges Bauen ein Anliegen. Martin Aigner tritt auf Platz drei der Liste an. Der Informatiker setzt sich besonders für die Themen nachhaltige Digitalisierung und Transparenz ein. Mit Irina Schott kandidiert auf Platz vier eine Expertin für Bautechnik und Wasserwirtschaft. “Als Mutter ist mir insbesondere der Ausbau von sicheren Radwegen und attraktiven Begegnungszonen für alle Generationen wichtig.“



Auf den weiteren Plätzen kandidieren Martin Demel, Dramaturg, Iris Aigner, Sozialarbeiterin, Ferdinand Oberthaler, Sonja Winkler, Kurt Lux, alle drei pensionierte Lehrer und engagiert im Ehrenamt, Sophie Lanner, Sozialarbeiterin und Franz Müllegger, pensionierter Fernmeldetechniker.

Als Ziel wird der Einzug in den Stadtrat angegeben, der bei der letzten Wahl knapp verpasst wurde. “Auch bei Schwarz und Rot ist es momentan offenbar en vogue, auf grüne Kernthemen zu setzen”, sagt Martin Schott und nennt die die Themen Grünlandschutz, Verkehr und Stadtentwicklungskonzept. “Die Projekte in Hubkogl, Kaltenbach oder auch am Robinson Areal sind aber leider Beispiele für das fehlende Verkehrs- und Entwicklungskonzept der vergangenen Jahre”, so Schott.