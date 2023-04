Bad Ischler Vorsitzender der Naturfreundejugend Österreich wiedergewählt

Bei der 23. Bundeskonferenz der Naturfreundejugend Österreich in Frankenfels (NÖ) wurde der Bad Ischler Stefan Loidl ein weiteres Mal zum Bundesvorsitzenden gewählt. Der Sozialpädagoge steht seit drei Jahren an der Spitze der Organisation. In seiner Heimatstadt ist er Gemeinderat in den Reihen der SPÖ.

"Der Einsatz für Kinder- und Jugendliche in der Vereinsarbeit ist einer der Schlüsselfunktionen eines Vereins", so Loidl. "Wenn es keinen Nachwuchs im Verein gibt, ist ein Fortbestand nicht gesichert und es fehlen neue Ideen und Inputs. Eine funktionierende Jugendarbeit ist deshalb von großer Bedeutung für das Vereinswesen."

Delegierte aus ganz Österreich nahmen an der Konferenz teil, darunter auch Günter Abraham, der Bundesgeschäftsführer der Naturfreunde Österreich. Das Highlight der Konferenz war die Präsentation des Kinder- und Jugendschutzfilms. Dieser Film wird in Zukunft bei allen Ausbildungen der Naturfreunde Österreich gezeigt, um verstärkt auf das Thema Kinder- und Jugendschutz hinzuweisen.

