Bad Ischler Grüne legen ihre Wahlkampfkosten offen

Die Bad Ischler Grünen legen fünf Monate nach der Gemeinderatswahl ihre Wahlkampfkosten und -finanzierung offen. Laut Angaben von Ortsparteisprecher Martin Schott gaben die Grünen im Vorjahr 5800 Euro aus, den Großteil davon für den Wahlkampf. Die Mittel kamen von der Landes- und Bezirkspartei. Für den Druck von diversen Plakaten, Zeitungen und Flyern gab es Ausgaben von rund 5.000 Euro, den Rest brauchte es für Veranstaltungen. Sachmittel wie Plakate für die Landtagswahl und Plakatständer wurden von der Landespartei zur Verfügung gestellt.

“Wir legen offen, wofür wir Geld ausgegeben haben, aber insbesondere auch, woher dieses Geld kommt. Diesen Schritt erwarten wir uns nun auch von allen anderen Fraktionen in Bad Ischl”, so Gemeindegruppensprecher Martin Schott in Richtung Liste Ischl, SPÖ und FPÖ. „Nachdem der Wahlkampf in Bad Ischl eine echte Materialschlacht war, und mit der Stichwahl auch noch zwei Wochen verlängert wurde, erwarten wir die Angaben der anderen Fraktionen mit Spannung.“