Bad Ischl zeichnet die Schauspielerin Adele Neuhauser aus

Gestern gab Bad Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller bekannt, dass der Nestroyring der Stadt 2024 an Adele Neuhauser verliehen wird. Nach Erwin Steinhauer, Karlheinz Hackl, Peter Turrini, Karl Markovics, Nicholas Ofczarek, Michael Niavarani, Erni Mangold, Herbert Föttinger und zuletzt Michael Köhlmeier ist die Schauspielerin die zehnte Preisträgerin.

Die 64-jährige Schauspielerin, die als Tochter eines österreichisch-griechischen Architekten in Athen geboren wurde, begann ihre Laufbahn in Deutschland als Theaterschauspielerin. Seit 1978 steht sie für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Einem breiten Publikum ist sie durch ihre Rolle in „Vier Frauen und ein Todesfall“ bekannt. Mindestens genauso populär ist sie als Tatort-Kommissarin Bibi Fellner. Sie spielt in der Krimiserie seit 13 Jahren an der Seite von Harald Krassnitzer eine Ermittlerin.

Auch Bad Ischl und dem Salzkammergut ist sie verbunden, stand hier mehrfach auf der Bühne, aber auch vor der Kamera bei Dreharbeiten für Fernsehserien oder für die Kinofilme „Dreifaltig“ oder „Bad Fucking“. „Das Salzkammergut hat sich richtig eingebrannt in mein System“, sagte Neuhauser einmal im Interview. „Ich bin bei Dreharbeiten immer mit sehnsüchtigen Blicken durch diese Gegend gefahren.“

Die Stadt Bad Ischl vergibt den Nestroyring jedes Jahr. Die Preisträger werden von einer Jury ernannt, in der ein Mitglied der Familie Nestroy, der Präsident der Nestroygesellschaft, die Bürgermeisterin in ihrer Funktion als Kulturreferentin sowie der jeweils vorangegangene Ringträger vertreten sind. Der Ring wird vom Bad Ischler Goldschmied Gerold Schodterer jeweils individuell an den Träger oder die Trägerin angepasst gefertigt. Die Verleihungsfeier im kommenden Jahr wird ein Programmbeitrag zur Kulturhauptstadt sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper