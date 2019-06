Bad Ischl wird zur Schachmetropole

Die hohe Teilnehmerzahl erfreut nicht nur den veranstaltenden 1. Schachklub Bad Ischl. Auch die Region profitiert von den mehr als 1000 zusätzlichen Übernachtungen. In den letzten Jahren wurde das Teilnehmerfeld zunehmend internationaler: In der Trinkhalle tummelten sich Inder, Norweger, Australier, Tschechen, US-Amerikaner, Russen, Deutsche und Österreicher – die Liebe zum Schach vereint Generationen und Nationen. Das Turnier wartet mit einem Preisfonds von mehr als 3000 Euro auf. Zusätzlich gibt es in der A- und B-Gruppe "Elopunkte" für die Schach-Weltrangliste zu ergattern.

