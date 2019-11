Bad Ischl wird Kulturhauptstadt: "Jetzt kommt viel Arbeit auf uns zu"

Die Kaiserstadt sowie Gemeinden von Roitham bis Obertraun und Bad Mitterndorf – abgesehen von wenigen Gemeinden im nördlichen Bezirk Gmunden das gesamte oberösterreichische und das gesamte steirische Salzkammergut – wurden gestern in Wien als Europäische Kulturhauptstadt 2024 verkündet. Das bedeute eine gewaltige Chance in jeder Hinsicht für die gesamte Region, darüber sind sich Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und sogar Sport in ersten Statements einig.

"Das Wichtigste ist, dass es ein riesiger Zusammenschluss des Salzkammerguts ist. Das gab es noch nie", sagt Robert Oberfrank, Leiter der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Gmunden, der von einer großen wirtschaftlichen Chance für die Zukunft und einer enormen Herausforderung spricht. "Dadurch wird sich der Tourismus, den wir uns alle wünschen, gut weiterentwickeln."

Fritz Feichtinger, Bürgermeister von Laakirchen (SP), sieht für seine Stadtgemeinde ebenfalls große Chancen aufgrund der Partizipation am Projekt Kulturhauptstadt. Das Veranstaltungszentrum ALFA und das Papiermachermuseum sollen eingebracht werden.

Positive Stimmung herrscht auch im steirischen Salzkammergut. Der Bad Ausseer Bürgermeister Franz Frosch (VP) in einer ersten Stellungnahme: "Wir freuen uns sehr, dass dieses Rennen an uns gegangen ist, denn die anderen Bewerber waren Schwergewichte. Es ist etwas, das dem gesamten Salzkammergut, aber besonders dem steirischen, positive Impulse geben wird. Jetzt kommt viel Arbeit auf uns zu." Sein Altausseer Amtskollege Gerald Loitzl (VP) ergänzt: "Wir hätten nicht gedacht, dass wir den Zuschlag bekommen. Wir sind sehr stolz." Weiters mit an Bord sind die Gemeinden Grundlsee und Bad Mitterndorf.

Welche Auswirkungen die Vorbereitungen auf das Jahr 2024 zeitigen könnten, spricht ein Sportfunktionär an – Harald Stelzer, Finanzchef der Gmundner Basket Swans: "Ich halte jede Initiative, die das Salzkammergut belebt, für positiv. Es wäre schön, wenn die Stadt Gmunden im Zuge der Kulturhauptstadt endlich ein neues Hotel bekäme." (gs)

OÖN-TV Talk über die Kulturhauptstadt Bad Ischl Der Kulturchef der OÖN, Peter Grubmüller, erklärt das Geheimnis hinter dem Konzept der Bewerbung Bad Ischls und was auf die Region in den nächsten Jahren zukommen wird.

