Bad Ischl: Wanderer von Fels getroffen

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war am Sonntag gegen 11.15 Uhr im Abstieg durch die Dielau, ein großes Gebirgskar im Bereich des Bergmassives der "Hohen Schrott", Richtung Offenseestraße, als sich über ihm plötzlich ein Stein in der Größe eines Kleinkinderkopfes löste und ihn am linken Fuß traf. Aufgrund seiner Verletzung konnte der 34-Jährige nicht mehr weiter absteigen und alarmierte die Einsatzkräfte. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen.

