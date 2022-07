Bad Ischl stellt für 2024 sein Stadtmuseum neu auf

Im Zuge der Vorbereitungen auf die Europäische Kulturhauptstadt 2024 bekommt das Bad Ischler Stadtmuseum ein neues Ausstellungskonzept. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen künftig in der Stadtgeschichte, in den Themen Identität und Heimat sowie in der europäischen Verortung Bad Ischls.

"Dank des Engagements der langjährigen Kuratorin Maria Sams und ihres Teams ist unser Museum bereits jetzt ein wunderbarer Ort", sagt Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ). "Umso mehr freue ich mich, dass das Museum nun für das Kulturhauptstadtjahr und die Zukunft danach fit gemacht wird."

Die geplante Neugestaltung basiert auf einem mehrheitlichen Beschluss im Gemeinderat. Laut Bürgermeisterin wird das Konzept und die Kuratierung der Stadt "keinen Cent kosten", weil es sich um ein Kulturhauptstadtprojekt handle.

Für die Überarbeitung des Museums sind Herta Neiß und Michael John verantwortlich. Letzterer ist Wirtschafts-, Sozial- und Kulturhistoriker. Die Betriebswirtin Herta Neiß ist eine profilierte Kulturtourismusexpertin. Beide waren Kuratoren der erfolgreichen Landesausstellung 2021.

Die beiden Museumsmacher planen einen Mix aus Objekten, multimedialen Darstellungen, Textinstallationen, Leitmotiven und interaktiven Angeboten. Für John ist es ein wichtiges Ziel, "Atmosphäre zu schaffen, um in historische Situationen einzutauchen". Darüber hinaus soll die Ausstellung überraschen, unterhalten und auch Infotainment-Elemente enthalten. "Auch der Tourismus wird eine besondere Rolle spielen", sagt Neiß. "Die im 19. Jahrhundert aufkommende Sommerfrische hat die Lebenswirklichkeit von Gästen und Einheimischen stark verändert. Beides sind unsere Zielgruppen."