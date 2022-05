Bad Ischl setzt ein Zeichen für Toleranz

Was weltweit in vielen Städten zum Straßenbild gehört, ist nun auch in Bad Ischl zu sehen: Als erste Stadt im Salzkammergut hat Ischl beim Schröpferplatz einen Regenbogen-Zebrastreifen geschaffen. Die bunte Markierung gilt als Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz und sexuelle Gleichberechtigung.

„Mit dem neuen Regenbogen-Zebrastreifen senden wir ein Zeichen aus dem Herzen des Salzkammerguts“, sagt Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ). „Bad Ischl wird damit ein Stück bunter und das ist gerade für eine Europäische Kulturhauptstadt auch gut so. Es darf im Jahr 2022 keine Rolle mehr spielen, wen man liebt. Dafür steht der bunte Schutzweg.“