Bad Ischl setzt auf viele kleine, feine Veranstaltungen

Großveranstaltungen sind auf absehbare Zeit nicht durchführbar, deshalb geht Bad Ischl in die andere Richtung und lockt in diesem Sommer mit einem großen Reigen kleiner, feiner Veranstaltungen an vielen Plätzen und Orten der Salzkammergut-Metropole, an denen die Abstandsregeln eingehalten werden können. Auf dem Programm stehen klassische Konzerte ebenso wie ein Picknick im Park, Flohmärkte, Lesungen im Freien, Freiluftkino, Streetfood, Kurorchesterkonzerte oder Happenings.

Die Initiative ging von Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ) aus, wird aber vom Tourismusverband, der Gastronomie, dem Wirtschaftsforum und der Wirtschaftskammer mit Freude mitgetragen. Kein Wunder: "Unsere Branche hat schwer gelitten", sagt Max Hofbauer, Betreiber des k. u. k. Hofbeisls. "Den Betrieb mit 34 Mitarbeitern aufrechtzuerhalten, war schwer. Deshalb gefällt mir die Initiative der Bürgermeisterin, und ich bin gerne dabei."

Für das kulturelle Feuerwerk wurde nicht nur der Markenname "Ein Sommer in Bad Ischl" kreiert, sondern auch ein eigenes Logo. Und wer einen Überblick über die vielen Veranstaltungen erhalten will, bekommt ihn auf der Website www.badischl.at oder telefonisch unter Tel. 06132 / 27757. (ebra)