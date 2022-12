Bad Ischl Reduziert in diesem Winter seine Weihnachtsbeleuchtung

In vielen Gemeinden wird darüber diskutiert, angesichts der Energieknappheit und der hohen Stromkosten auf die Weihnachtsbeleuchtung heuer zu verzichten. In Bad Ischl einigten sich der Tourismusverband, der Handel und die Stadtgemeinde auf Sparmaßnahmen. „Wir müssen unseren Beitrag zum energiesparenden Wirtschaften leisten“, sagt Tourismusdirektor Jakob Reitinger. „Deshalb werden wir die Beleuchtung bereits nach Dreikönig abschalten.“ (Normalerweise ist sie bis Mariä Lichtmess, 40 Tage nach Weihnachten, in Betrieb.) „Außerdem werden auch die täglichen Betriebszeiten auf 16 Uhr bis 22 Uhr reduziert.“ Und schließlich wurden auch die Handelsbetriebe gebeten, ihre Schaufensterbeleuchtungen früher abzuschalten.

Ein völliger Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung komme nicht in Frage heißt es. Sie sei "unverzichtbar". Aber es zahle sich jetzt aus, dass man von Beginn an auf LED-Technik gesetzt habe. Diese benötige viel weniger Strom, als viele denken. Die gesamte Weihnachtsbeleuchtung verbrauche pro Tag so viel Strom wie neun Haushalte pro Woche alleine für die Waschmaschine, erklärt Reitinger. Dabei habe Bad Ischl 7800 Haushalte. Gerechnet mit dem Strompreis vom Juli kostet die heurige Weihnachtsbeleuchtung pro Tag 36 Euro.

