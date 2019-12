Kaum etwas polarisiert so sehr wie die Feuerwerke zum Jahreswechsel. Viele halten sie für den Höhepunkt der Silvesternacht. Mindestens genauso viele sehen darin aber ein teures Spektakel, das Tiere in Panik versetzt und die Feinstaubbelastung in die Höhe treibt. In verschiedenen österreichischen Umfragen spricht sich inzwischen eine deutliche Mehrheit dafür aus, die Silvesterknallerei generell zu verbieten.