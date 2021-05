Bad Ischl ist auf dem Weg zur Laufsport-Hauptstadt

Den Begriffen Kaiserstadt, Lehárstadt oder Schulstadt möchte Bad Ischl im heurigen Jahr auch das Wort Laufsport-Stadt hinzufügen. Andreas Pfandlbauer und Peter Seebacher, zwei hiesige Laufsportfanatiker, treten als Veranstalter auf und organisieren unter dem Titel "badischlläuft" 2021 drei Laufsportveranstaltungen.

Den Anfang macht mit dem traditionellen Katrin-Berglauf am 13. Juni einer der steilsten Bergläufe Österreichs. Am 31. Juli steigt in Perneck der Trailrun "Voigas 17" – wie schon der Name sagt, über 17 schweißtreibende Kilometer. Krönender Abschluss soll am 25. September der Kaiserlauf in Bad Ischl werden. Erstmals als Citylauf ausgerichtet, werden bei dieser Veranstaltung die Zielläufer im Kurpark empfangen. Um den Breitensport zu fördern, wird das "Lauf-Kaiserpaar" aus jenen Teilnehmern, die alle drei genannten Bewerbe bestritten haben, per Los ermittelt. Stadtgemeinde und Tourismusverband, Bad Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller und Kurdirektor Stephan Köhl sind begeistert vom neuen Laufsportkonzept und unterstützen "badischlläuft" ebenso wie Günther Weidlinger (Bild), Präsident des OÖ. Leichtathletikverbandes.