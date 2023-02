Bad Ischl hat wieder ein Kulturabo

Nach zwei Jahren Coronapause legt die Kulturplattform Bad Ischl ihr Kulturabo heuer wieder auf. Das Programm ist umfangreicher denn je: 15 verschiedene Veranstalter bieten 41 Veranstaltungen an. Der Bogen spannt sich über die unterschiedlichsten Genres von Klassik, Lyrik, Jazz, Austropop, Theater und Brauchtum bis hin zu Kabarett und Operette. Höhepunkte sind die Produktionen des Lehár-Festivals, eine Lesung mit Daniel Glattauer in der Pfarrbibliothek, Kabarettabende mit Kleinkünstlern wie Gery Seidl oder das Neujahrskonzert.

Wer ein Ticket für mindestens drei verschiedene Veranstaltungen erwirbt, erhält damit eine Vergünstigung von 25 Prozent. Erhältlich sind die Abo-Tickets beim Tourismusverband Bad Ischl in der Trinkhalle (Tel. 06132 / 27 757) und in der Salzkammergut Touristik (Tel. 06132 / 24000 - 51).

Eine Kulturabo-Broschüre mit allen Veranstaltungen wird in den nächsten Tagen jedem Haushalt in Bad Ischl per Post zugestellt. Außerdem liegt sie an zentralen Orten in Bad Ischl auf und ist online unter badischl.at/kulturabo zu finden.

