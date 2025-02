Bad Ischl gratuliert zwei großen Söhnen der Stadt

Heute vor 80 Jahren erblickte Bad Ischls Altbürgermeister Helmut Haas das Licht der Welt. Zwei Tage später tat es ihm Alois Koch gleich, der als Al Cook später Blues-Geschichte schreiben sollte. Cook wuchs zwar in Wien aus, kehrte aber immer wieder in seine Geburtsstadt zurück. Ein Auftritt im Lehártheater im Jahr 1973 gilt als Startschuss der Jugendkultur im Salzkammergut. Haas wiederum verschlug es in die Stadtpolitik.