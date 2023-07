Bad Ischl geht gut gerüstet in die neue OÖ-Liga-Saison

Mit einem Heimspiel gegen Union Edelweiß Linz startet der SV Zebau Bad Ischl am Freitag (18.15 Uhr) in die neue Saison in der OÖ. Liga. Die Kicker des ranghöchste Fußballvereins im Bezirk haben intensive Trainingswochen hinter sich. Trainer Thomas Heissl hat sein Team bestmöglich auf das neue Fußballjahr vorbereitet.

Auch am Transfermarkt waren die Leharstädter sehr aktiv. Zahlreiche Neuzugänge, angeführt vom slowakischen Innenverteidiger Matus Kunik, der vom slowakischen Zweitdivisionär FC Petrzalka nach Bad Ischl kam, sollten zur Verstärkung und Verjüngung des Spielerkaders geführt haben.

Neben Kunik wurden noch David Jelica, Alexander Mair, Paul Weissensteiner, Amer Mekan, Kilian Eisl, Isaak Ortner und Dominik Schneider verpflichtet. In der Vorbereitung zeigte die Mannschaft großen Einsatz, überraschende Spielzüge und insgesamt gute Leistungen, auch wenn die Ergebnisse gegen Gschwandt oder Friedburg, nicht den Vorstellungen entsprachen.

Der Tabellenzwölfte der abgelaufenen Saison will diesen Rang im neuen Spieljahr jedenfalls verbessern und sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

