Bad Ischl fordert eine wirksame Leerstandsabgabe

Der Bad Ischler Gemeinderat beschloss auf Initiative der Grünen die Verabschiedung einer Resolution an die oberösterreichische Landesregierung, in der eine Weiterentwicklung der Freizeitwohnungspauschale zu einer wirksamen Leerstandsabgabe gefordert wird.

„Die Situation am Wohnungsmarkt verschärft sich von Jahr zu Jahr“, so Martin Schott, Sprecher der Grünen Bad Ischl. „Ein Grund für die Preissteigerungen ist auch, dass viele vorhandenen Wohnungen nicht vermietet werden.“ Durch Wohnungs-Leerstand werde das Wohnungsangebot verknappt und sowohl die Leistbarkeit als auch die Verfügbarkeit von Wohnungen gefährdet. “In Folge kommt es auch zu sinnloser Bodenversiegelung und Ressourcenverschwendung“, so Schott. „Gerade in Tourismusregionen, die mit der Schönheit der Natur werben, ist dies auch für den Wirtschaftsfaktor Tourismus gefährlich.“



In der Resolution wird die Landesregierung aufgefordert, die bestehende Freizeitwohnungspauschale zu reformieren und zu einer echten Leerstandsabgabe weiter zu entwickeln. So soll Gemeinden einerseits ermöglicht werden, die Abgabe auch direkt vorzuschreiben und andererseits die Höhe flexibler festzulegen.