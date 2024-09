Bad Ischl fordert eine Machbarkeitsstudie für eine Lokalbahn nach Salzburg

Der Bad Ischler Gemeinderat verabschiedete am Donnerstag einstimmig eine Resolution an die Landesregierung. Die Stadtgemeinde „empfiehlt“ ihr, „die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für eine mögliche Bahnverbindung zwischen Bad Ischl und der Stadt Salzburg zu prüfen“. Anlass ist der Beschluss der Salzburger Landesregierung, mögliche Trassenvarianten in Richtung Oberösterreich in ihrem Landesgebiet zu untersuchen.