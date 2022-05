Bad Ischl ehrt seinen Chronisten

Franz Xaver Mannert versteht es wie kein anderer die Geschichten seiner Heimatstadt Bad Ischl zu erforschen und auf besondere Weise auf Papier zu bringen. Mit seinen beiden Büchern „Von Ischl und den Ischlern 1.0 und 2.0“ hat er gekonnt vieles, was früher war und heute ist, für die Nachwelt festgehalten. Vor allem seine zahlreichen Gespräche mit Zeitzeugen lassen die Vergangenheit wieder lebendig werden und wecken Interesse an der Zeitgeschichte.

Für dieses für die Stadt Bad Ischl so besondere kulturelle Engagement wurde Herrn Mannert am 14. Mai im Museum der Stadt Bad Ischl das Kulturehrenzeichen von Kulturreferentin und Bürgermeisterin Ines Schiller verliehen. Zahlreiche Familienmitglieder, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte folgten der Einladung um den Ischler Chronisten persönlich zu seiner Auszeichnung zu gratulieren. „Mit seiner Arbeit leistet Franz Xaver Mannert einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft“, sagt Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ). „Auch ich konnte mir in einzelnen Gesprächen mit ihm historisch Wichtiges über Bad Ischl und seine Geschichte aneignen und freue mich schon auf die dritte Ausgabe seiner Buchreihe.“



So sieht es auch Johannes Eberl, Obmann des Ischler Heimatvereins. „Sein Bildmaterial ist einzigartig“, so Eberl in seiner Laudatio. „Wir begegnen vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die wir gekannt haben und die bereits verstorben sind, wir entdecken Gebäude, die es nicht mehr gibt und können uns die Veränderungen, denen Ischl in den letzten Jahrzehnten unterworfen war, so richtig vor Augen führen. Immer wieder gibt es Bezüge zur Gegenwart und Portraits noch lebender Persönlichkeiten, sowie Vergleiche mit damals. Vermutlich sehen sich viele andere Kommunen leid, dass sie keinen Mannert haben. Er holt Dinge ans Licht, die sonst unweigerlich in Vergessenheit geraten wären. Außerdem denke ich, dass seine Beiträge helfen, die Vergangenheit besser zu verstehen und auf Grund dieses Wissens vielleicht die Zukunft besser zu gestalten.“