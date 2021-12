Bad Ischl diskutiert über die Höhe seiner Schulden

Der Gemeinderat von Bad Ischl beschließt morgen das Budget für 2022. Es ist der erste Haushaltsplan, den nicht die SPÖ verantwortet, sondern mit Finanzstadtrat Hannes Bauer ein Vertreter der Bürgerliste "Zukunft Ischl". Doch der ist mit dem ausgehandelten Papier nicht zufrieden. Denn es sieht höhere Schulden vor – während die Bürgerliste einen Schuldenabbau fordert.

"Es braucht mehr Transparenz"

"Mit mehr als 56 Millionen Euro Schulden ist Bad Ischl schon jetzt trauriger Spitzenreiter im Bezirk", teilt die Bürgerliste mit. Der Schuldenstand sei um 40 Prozent höher als in der Bezirkshauptstadt Gmunden. Dabei nehme diese mit mehr als sieben Millionen Euro doppelt so viele Kommunalsteuern ein wie Bad Ischl. "Eine äußerst problematische Mischung", sagt Bürgerlisten-Chef Hannes Mathes. Die Bürgerliste fordert deshalb einen Kassasturz und einen Budgetgipfel gleich im Jänner. "Es braucht mehr Transparenz", sagt Mathes.

Bauer und Mathes berufen sich bei ihrer Zustandsbeschreibung auf das Gemeinde-Finanzranking der Landesregierung. Was sie nicht dazusagen: In dieser Schuldenbilanz sind auch Haftungen inkludiert. Und hier ist Bad Ischl tatsächlich ein Spitzenreiter. Alleine für die gemeindeeigene Sparkasse haftet die Stadt mit 20 Millionen Euro, dazu kommen noch die Katrin-Seilbahn GmbH und andere Einrichtungen der Stadt. Insgesamt betragen Bad Ischls Haftungen knapp 29 Millionen Euro. Ein Betrag, der mit hoher Wahrscheinlichkeit aber nie fällig wird – im Unterschied zu tatsächlichen Schulden.

Gmunden und Vöcklabruck haben mit 10,1 bzw. 1,7 Millionen Euro deutlich weniger Haftungen. Entsprechend besser stehen sie im Ranking da. Vergleicht man die tatsächlichen Verbindlichkeiten, liegen die drei Gemeinden jedoch durchaus auf Augenhöhe.

Dennoch fordert Finanzstadtrat Bauer einen Schuldenabbau. "Was ist, wenn zur Bekämpfung der Inflation die Zinsen angehoben werden?", fragt er. Bei den Budgetverhandlungen konnten sich Bauer und seine Bürgerliste damit offenbar nicht durchsetzen. Im Gegenteil: Der Haushaltsplan sieht eine Erhöhung der Schulden vor.

Laut Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ) wird das Geld für Investitionen benötigt, beispielsweise in die Lehar-Villa, das neue Schulzentrum und die neue Brücke in Mitterweißenbach. Gerade in der Krisensituation müsse die öffentliche Hand investieren, argumentiert sie. "Der Haushaltsplan ist ein Hebel, um die Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Bevölkerung so gering wie möglich zu halten."

Finanzstadtrat Bauer sieht das völlig anders. "Den Finanzmärkten ist es egal, ob in Bad Ischl eine Kultureinrichtung in Schuss gehalten wird", sagt er. "Der Zins muss bezahlt werden, und für andere Themen fehlt dann das Geld."