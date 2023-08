Bad Ischl bereitet sich auf die Eröffnungsfeiern für 2024 vor

Wie soll im Jänner die Eröffnungsfeier des Kulturhauptstadtjahres in der Bannerstadt Bad Ischl aussehen? Darüber diskutierten mehr als 60 Vertreter von Bad Ischler Vereinen mit Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ) und den Verantwortlichen der Kulturhauptstadt 2024 am Wochenende in der Trinkhalle. Vonseiten der Vereine zeigte sich großer Wille, am Programm des Eröffnungswochenendes mitzuwirken.

Elisabeth Schweeger, künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt, skizzierte die Pläne für das Eröffnungswochenende vom 19. bis 21. Jänner. Gefeiert wird dabei in allen 23 teilnehmenden Gemeinden. In Bad Ischl selbst wird am Samstag, 20. Jänner, der Eröffnungsfestakt im Kurpark Bad Ischl über die Bühne gehen. Mehr als tausend Sängerinnen und Sänger werden mitwirken. Verantwortlich dafür zeichnet Hubert von Goisern. Auch Blasmusiker aus der ganzen Kulturhauptstadtregion können dabei sein, ebenso Schützenvereine wie die Ischler Prangerschützen. Das detaillierte Programm wird allerdings vorher nicht bekannt geben. Der Grund: Es sind einige Überraschungen für das Publikum vorgesehen.

Im Ischler Stadtzentrum werden an mehreren Orten Bühnen aufgestellt, die von Vereinen bespielt werden können. Videowände werden die Aktivitäten an mehreren Stellen in der Stadt, aber auch in die mitwirkenden Gemeinden übertragen. Die ganze Stadt wird ab Nachmittag zur Bühne. Bis zu 15.000 Besucher werden erwartet.

