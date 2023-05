Bad Ischl beherbergt bis 31. Oktober ein außergewöhnliches Jagdmuseum

Das Marmorschlössl im Bad Ischler Kaiserpark war einst Kaiserin Elisabeths Frühstückssalon, ab 1978 ein Fotomuseum, dann Schauplatz einer bemerkenswerten Dirndl-Ausstellung – nun kommt es zu einem völligen Themenwechsel: Von Samstag, 13. Mai, bis einschließlich 31. Oktober ist hier die Ausstellung „Wir jagen … im Salzkammergut“ zu sehen.

„Ich habe mit Jagd in meinem Leben nie etwas zu tun gehabt“, gesteht Alfred Weidinger, Wissenschaftlicher Geschäftsführer der OÖ Landes-Kultur GmbH, die hinter der von der Volkskunde-Wissenschafterin Thekla Weissengruber kuratierten und vom deutschen Bühnen- und Kostümbildner Christof Cremer gestalteten Ausstellung steht. Ein wenig Überredungskunst vonseiten seiner Kolleginnen und Kollegen sei schon nötig gewesen, erzählt Weidinger. Das Argument, dass Jagd sehr viel mit dem Salzkammergut zu tun habe, war dann stichhaltig genug. Eine Ausstellung zum Thema Jagd sei kritisch und polarisiere ein wenig, sagt Weidinger. „Aber das ist wichtig. Das Salzkammergut lebt ja auch von dieser Polarisierung.“

Und so wurde in akribischer Arbeit Sisis Marmorschlössl in eine Art Jagdmuseum umgewandelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Besucher tauchen in die Welt des Waidwerks ein – von seinen Anfängen als Nahrungsbeschaffung über Querverbindungen zu Kunst und Kultur, Kulinarik, Mode, Waffentechnik und Musik bis hin zur Wilderei, zum Vogelfang (die „Jagd des kleinen Mannes“) und zu den Themenbereichen „Die adelige Jagd“ sowie „Jagd und Medien“. Auch der unbändige Trophäensammelzwang von Thronfolger Franz Ferdinand wird nicht ausgespart: Der Erzherzog erlegte erwiesenermaßen 277.779 Stück Wild, darunter auch einen Tiger.

„Ich bin keine Jägerin“, sagt Kuratorin Thekla Weissengruber, „aber es war trotzdem wahnsinnig spannend, in diese für mich neue Welt einzutauchen.“ 130.000 Jäger, davon zehn Prozent Jägerinnen, gebe es in Österreich. „Mit steigender Tendenz“, betont Weissengruber. „Und diesen neuen Aspekt haben wir auch in die Ausstellung eingearbeitet.“

Am Samstag (Tag der offenen Tür) können Besucher von 10 bis 17 Uhr die zahllosen Exponate in den eigens dafür hergerichteten Räumlichkeiten des Marmorschlössls bei freiem Eintritt besichtigen.

Alle weiteren Infos unter www.ooekultur.at

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer