Bad Goisern schließt die Lücken im Ortszentrum

Bad Goisern floriert, doch wie in fast allen Ortszentren gibt es auch in der Welterbegemeinde Leerstände. Um dieses Potenzial zu heben, haben die Wirtschaftskammer und die Marktgemeinde gemeinsam einen Immobilienmasterplan erarbeitet. Kopf des Projekts ist der Goiserer Innenarchitekt Volker Höpfl.

Erste Erfolge gibt es bereits: Im August eröffnet Gabriele Pramesberger einen Café-Laden in der Unteren Marktstraße, im Oktober eröffnet Ursula Riedl ebendort ein Meisteroptik-Fachgeschäft. Beide Frauen verfügen über langjährige Erfahrung in ihren Branchen und wagen jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit. Und beide Unternehmerinnen wurden von Volker Höpfl tatkräftig unterstützt.

"Durch die getätigten Investitionen wird der Ortskern aufgewertet, und auch die Immobilien erfahren eine gehörige Wertsteigerung", freut sich SPÖ-Bürgermeister Peter Ellmer. Von Seiten der Wirtschaftskammer wird diese Einschätzung bestätigt. "Bad Goiserns Wirtschaftsdaten zeigen nach oben", sagt Andreas Promberger von der WKO Bad Ischl. "Diese Betriebsansiedlungen sind ein Indiz dafür, dass die Stimmung im Ort positiv ist."