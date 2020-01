Bad Goisern lässt die Jugend zu Wort kommen

"Goisern braucht Jugend, Jugend braucht Goisern" – unter diesem Motto lud Bürgermeister Leopold Schilcher (SPÖ) Jugendliche und die Mitglieder des Jugendausschusses zu einer Diskussionsrunde in die Landesmusikschule.

Die Anliegen und Vorschläge der Jugend spannten einen weiten Bogen. Ein Angebot von Tanzkursen, Biken im Gelände, der Skaterpark, Goiserns Gastronomie aber auch der Ausbau von Busverbindungen oder die Wiedereröffnung des Solewegs waren unter anderem Themen des Abends.

Einige Anliegen konnten sofort bearbeitet werden. So wird beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein ein volkstümlicher Tanzkurs organisiert. Auch in Hinblick auf eine Anbindung an die Partybusschiene rund um Bad Ischl zeigt sich Schilcher optimistisch und geht von einer Umsetzung in diesem Jahr aus. Ähnliches gilt für den Soleleitungsweg. Hier stehen die Zeichen gut, dass dieser ab 2021 zumindest von Bad Ischl bis Steeg durchgängig freigegeben wird.

Bürgermeister Schilcher zeigt sich überaus erfreut über den Verlauf des Abends. "Es hat mich sehr gefreut, wie diskutiert wurde und dass der Wunsch nach weiteren Treffen dieser Art geäußert wurde. Als Kommunikationskanal wurde sofort ein Instagram-Profil eingerichtet. Den Vorschlag, dass im Rahmen der politischen Bildung der Jugendausschuss in die Schulen gehen sollte, finde ich großartig", so Goiserns Ortsoberhaupt.