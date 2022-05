Bad Goisern ist nun offiziell eine Bodenschutzgemeinde

Goisern hat sich dazu verpflichtet, sparsam und sorgsam mit der Ressource Boden umzugehen. "Gerade als inneralpine Gemeinde ist die Verantwortung groß", sagt Bürgermeister Schilcher. Auch aus Gründen der Sicherheit. So arbeitet die Gemeinde beispielsweise an einem Oberflächenwasserkonzept und überarbeitet sein Raumordnungskonzept. Dazu gibt es in der Bienenschutzgemeinde Bad Goisern viele Bemühungen, das bestehende Grünland naturnahe zu gestalten. Auch die Traun wird ab kommendem Jahr bei der Kläranlage revitalisiert.