Bad Goisern bekam einen Adeg-Supermarkt

Am ehemaligen Billastandort in Goisern an der B145 wurde am Donnerstag ein Adeg-Supermarkt eröffnet. Betrieben wird er von Wolfgang Danbauer, der bereits drei andere Standorte (Gosau, Bad Ischl und Neumarkt am Wallersee) hat. „Als wir erfahren haben, dass wir den Standort in Bad Goisern übernehmen können, zögerten wir nicht lange und haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt“, sagt er.

Danbauer setzte er beim Umbau seines neuen Marktes auf klimafreundliche Technik. So wurde unter anderem die komplette Beleuchtung durch LED-Lichter ersetzt, sowie die Kühltechnik durch energiesparende Geräte getauscht. Darüber hinaus erhielt der Standort eine eigene Wärmerückgewinnungsanlage, zur Steigerung der Energieeffizienz.

REWE-Großhandel-Geschäftsführer Jürgen Öllinger zeigt sich beeindruckt: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Familie Danbauer vertiefen können. Sie steht für lokale Lebensmittel, Engagement für die Region und ein Gespür für die Mitmenschen.“

