Bad Goiserer NMS in neuer Situation bestens gerüstet

"Wir waren auf die schnelle Schließung der Schule gut vorbereitet, da wir schon seit einigen Jahren mit E-Learning arbeiten", sagt Direktorin Brigitte Atzmanstorfer. "Die digitale Grundbildung fließt bei uns in alle Gegenstände ein, sodass unsere Schüler schon eine gewisse Routine im Umgang mit digitalen Medien haben." In der Schule wird mit G Suite for Education gearbeitet. Das heißt, die Kinder haben von der ersten Klasse weg eine eigene Mailadresse, lernen cloudbasiert zu arbeiten und die Tools für Textverarbeitung, Präsentationen usw. zu nutzen. G Suite kann auf Computer, Tablet oder Smartphone verwendet werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.