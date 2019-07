Bad Aussee will auch für jeden Hund von Touristen eine Nächtigungstaxe

Der Gemeinderat von Bad Aussee verabschiedete in der Vorwoche eine Petition an die steirische Landesregierung, in der er eine Änderung des Nächtigungsabgabegesetzes fordert: Für jeden mitgebrachten Hund sollen Touristen eine Nächtigungsabgabe von einem Euro (pro Nacht) zahlen. Das Geld soll zur Gänze an die Gemeinde gehen.

Denn die Hunde, genauer gesagt ihr Kot, verursachen für die Gemeinde einen großen Arbeitsaufwand. "Entlang unserer Loipen schaut es im Winter wegen der vielen Hundstrümmerl furchtbar aus", sagt Bad Aussees ÖVP-Bürgermeister Franz Frosch. Noch schlimmer sei es im Sommer entlang von Spazierwegen. Nicht nur, weil viele Touristen die Kothaufen einfach liegen lassen. "Es gibt auch Hundebesitzer, die den Kot wie vorgeschrieben in Plastiksackerl packen, diese dann aber einfach in die Wiese werfen. Das ist noch ärger", so Frosch. Doch selbst wenn die Sackerl korrekt in den Papierkörben landen, verursachen sie viel Arbeit. Denn wegen der sommerlichen Temperaturen müssen die Körbe oft geleert werden.

Die Gemeinde Ramsau an der Dachsteinsüdwand hat die gleiche Petition ebenfalls bereits verabschiedet, denn die Lage spitze sich zu, sagt der dortige Bürgermeister Ernst Fischbacher (Bürgerliste). "Wir mussten inzwischen eine Halbtagskraft anstellen, die nichts anderes tut, als Hundekot zu entsorgen."

"Müssen dieses Problem lösen"

Ob die steirische Landesregierung den Vorschlag aus Bad Aussee und Ramsau aufgreift, ist allerdings fraglich. Kritiker wenden ein, dass es nicht gerecht wäre, Hunde von Nächtigungsgästen zu besteuern, die Vierbeiner von Tagesgästen und Einheimischen aber nicht.

Ramsaus Bürgermeister Fischbacher ist sich dieses Widerspruchs bewusst.

"An irgendeiner Stelle müssen wir aber anfangen, das Problem zu lösen", sagt er. "Momentan kommen die Kommunen und damit alleine die Steuerzahler vor Ort für die Probleme auf, die Hundehalter verursachen. Das ist noch ungerechter."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at