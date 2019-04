Bachelortitel nach sieben Semestern

VÖCKLABRUCK. In feierlicher Atmosphäre erhielten kürzlich an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck 17 Absolventinnen des Bachelorstudiengangs "Pflegewissenschaft 2in1-Modell" ihr Diplom in der Gesundheits- und Krankenpflege.

Absolventinnen und Lehrer Bild: Gespag

17 Damen im Alter zwischen 22 und 27 Jahren nahmen die Diplomurkunde entgegen. Drei schlossen die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege mit "ausgezeichnetem Erfolg", sieben mit "gutem Erfolg" ab. Mit ihrem breit gefächerten siebensemestrigen Studium stehen die Absolventinnen vor einer aussichtsreichen weiteren beruflichen Laufbahn: 14 treten diese am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck und zwei am Salzkammergut-Klinikum Gmunden an.

Für alle mit Interesse an einer Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege: Die Bewerbungszeit an den GuKPS Bad Ischl und Gmunden läuft bereits. Daher veranstalten die Teams der GuKPS des Salzkammergut-Klinikums am 25. April und 9. Mai in Bad Ischl Info-Abende über die vielfältigen Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, die ihre Fortsetzung am 11. April, 16. Mai und 13. Juni in Gmunden finden. Beginn ist jeweils um 18 Uhr an der jeweiligen GuKPS.

