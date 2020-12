Bereits zum 29. Mal zeichnete die "Junge Wirtschaft" in der Wirtschaftskammer erfolgreiche Jungunternehmer aus, die von sich hören lassen. In der Kategorie "Raketenstarter" holte sich Wolfgang Krötzl von WK-Druck in Pitzenberg mit seiner Idee, Babylatzerl zu personalisieren und mit dem Namen des Babys zu besticken, den zweiten Platz.