Babyboom nach Corona? Falls ja, gibt es Geschenke

Die Viersternbetriebe am Attersee, die "Attersee7 Hotels", sind überzeugt, es wird einen Anstieg der Geburtenrate geben und haben für zukünftige Eltern bereits jetzt ein spezielles Angebot geschnürt. "Wir waren wochenlang zu Hause, ohne Sportereignisse im Fernsehen, keine Kulturveranstaltungen und keine Restaurantbesuche – neun Monate später wird es einen Boom an Babys geben", sagt Rudolf Ecker, Sprecher der "Attersee7 Hotels". Die ersten zehn Kinder, deren Tauffest 2021 in einem Mitgliedsbetrieb der Attersee7 gefeiert wird, erhalten ein hochwertiges Kinderbesteck-Set und einen Silber-Philharmoniker als Geschenk.

Infos: www.attersee7.at