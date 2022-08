Baby erblickt im Rettungswagen das Licht der Welt

Allerdings wollte Karolina nicht mehr warten, und so erblickte das kleine Mädchen am Spar-Parkplatz in Vorchdorf das Licht der Welt. Gemeinsam mit dem hinzugerufenen Notarzt-Team Gmunden wurden beide wohlauf ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht. Das Rote Kreuz Gmunden wünscht der Familie alles Gute!

Die beiden Rettungssanitäter Maria Hochmuth, Reinhard Zwirzitz sowie Notfallsanitäter Andreas Huemer gratulierten tags darauf der kleinen Erdenbürgerin und ihrer Mutter Krisztina mit einem Blumenstrauß im Krankenhaus.