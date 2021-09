B145 über Wochen gesperrt

Eine sogenannte Pyritoxidation sei dafür verantwortlich, dass sich die Fahrbahn der Salzkammergut-Bundesstraße (B 145) im Geißwandtunnel bei Traunkirchen hebt, sagt der Leiter der Abteilung Brücken- und Tunnelbau des Landes Oberösterreich, Stefan Dobler.

Der im Jahr 2007 eröffnete Tunnel ist kontinuierlichen Hebungen ausgesetzt, wie all jene bemerken, die mit ihren Kraftfahrzeugen den Tunnel durchqueren. Auslöser dafür ist eine sogenannte Pyritoxidation. Durch dieses Phänomen entstehen im Geißwandtunnel Bodenwellen, die zur Gefahr für die Verkehrssicherheit werden können, so Dobler: "Beim Tunnelbau vor 14 Jahren haben Pyritanteile des Gebirges mit dem Luftsauerstoff und Wasser reagiert, wodurch Schwefelsäure sowie Eisensulfat und in weiterer Folge Gips entsteht. Dieser erzeugt in weiterer Folge die Kristallisationsdrücke." Bei den damaligen Voruntersuchungen und Vorarbeiten zum geplanten Tunnel habe es allerdings keinerlei Hinweise auf eine Pyritoxidation gegeben. "Um die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer gewährleisten zu können und die Verformungen zu sanieren, sind die Wartungsarbeiten dringend erforderlich", unterstreicht Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP).

Die entstandenen Bodenwellen werden im Rahmen eines Sanierungsplans auf einer rund dreieinhalb Kilometer langen Strecke im Gemeindegebiet von Traunkirchen verkehrssicher repariert. Rund 700.000 Euro werden in die Sanierungsmaßnahmen investiert. Der Beginn der Arbeiten ist mit kommendem Montag fixiert. Bis einschließlich Freitag, 22. Oktober, erfolgt in diesem Bereich der B 145 eine Totalsperre. Örtliche Umleitungen werden eingerichtet. (gs)