B145 musste wegen Fliegerbombe gesperrt werden

Aufregung am Dienstagmorgen in Bad Goisern am Hallstättersee (Bezirk Gmunden): Bei Bauarbeiten im Ortsteil Edt wurde eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, teilte die Polizei den OÖN zu Mittag mit.

Der betroffene Bereich wurde großräumig abgesperrt, rund 30 Häuser mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.

Auch die B145 war kurzzeitig von der Sperre betroffen. Anrainer aus dem umliegenden Ortschaften Stammbach, Reitern und Wiesen wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Der Entminungsdienst des Bundesheeres rückte an. Entwarnung gab es gegen 11:30 Uhr: Die Sprengstoff-Experten konnten die 125 Kilogramm schwere Splitterbombe erfolgreich entschärfen. Sie transportierten das Kriegsrelikt anschließend ab.

Der Bereich um den Fundort war mehrere Stunden erschwert passierbar. Die betroffenen Bewohner konnten nach rund einer Stunde wieder zurück in ihre Häuser. Verletzt wurde niemand.

