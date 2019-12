B120: Halsgraben ist ab heute wieder befahrbar

Autofahrer können aufatmen: Die Scharnsteiner Bundesstraße B120 im Halsgraben (an der Gemeindegrenze zwischen Scharnstein und St. Konrad) wird heute Vormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Seit mehr als einem Jahr war an einer neuen Trasse gebaut worden, der Verkehr wurde in dieser Zeit über eine enge Siedlungsstraße umgeleitet, dafür waren eine Ampelregelung und lange Wartezeiten notwendig. „Der Zeitplan für den ersten Bauabschnitt wurde eingehalten“, sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ).

Bis zur Aufbringung des Feinbelages im kommenden Sommer ist auf dem neuen Streckenabschnitt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h notwendig. Zudem wird zwischen März und August ein 500 Meter langer Straßenabschnitt ausgebaut. Dafür wird es wieder eine Ampelregelung geben.

Insgesamt investiert die Landesregierung 9,5 Millionen Euro in den Ausbau der B120 im Halsgraben.

