Award zeigt: Spitz unter beliebtesten Marken im Land

Die Firma Spitz konnte dabei überzeugen und an den Vorjahreserfolg anknüpfen.

Seit 2013 bewertet Superbrands die besten Marken Österreichs. Nun konnte Spitz dem strengen Auswahlverfahren bereits zum zweiten Mal in Folge standhalten und bewies damit, dass die Marke in Österreich nicht nur bekannt ist und geschätzt wird, sondern Kunden und Geschäftspartner auch die Sicherheit bietet, gute Qualität zu erhalten. Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb freut sich über den erneuten Sieg und erklärt die besondere Bedeutung des Awards: "Die jüngste Auszeichnung zum Superbrand 2019 zeigt, dass wir zu den beliebtesten Marken Österreichs zählen – das freut uns nicht nur, sondern bestätigt uns in unserer Markenstrategie."